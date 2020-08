Arthur, problemi su problemi: positivo all’alcoltest dopo un incidente (Di lunedì 17 agosto 2020) La sua avventura alla Juve deve ancora iniziare, eppure già Arthur ha fatto parlare troppo di sé, ma in negativo. Ultima disavventura del brasiliano è quella raccontata da ‘Diari de Girona‘: il centrocampista è stato trovato infatti positivo all’alcoltest dopo un piccolo incidente stradale a Palafrugell, nelle vicinanze di Girona, con la sua Ferrari. Il tasso alcolemico nel sangue era di 0,55 mg/litro contro il limite di 0,50. Quest’ultimo guaio va ad aggiungersi a quelli più recenti. Dai misteri sulla scelta ‘forzata’ di lasciare Barcellona nella trattativa per lo scambio con Pjanic al procedimento disciplinare del club blaugrana per non essersi presentato agli allenamenti in vista della Champions.L'articolo Arthur, ... Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : Bufera tra #Arthur e il #Barcellona: ritiro con la #Juventus a rischio. Il brasiliano e il club catalano non hanno… - zapppa83 : RT @AndreaInterNews: @turborovescio Arthur ha problemi extra-campo, cioè è una testa di cazzo clamorosa e questo potrebbe essere un problem… - Antoniomilo : Mercato Juventus: subito problemi per Arthur, ritiro a rischio - Virgilio Sport - messorina52 : @Arthur_Chester1 @MassimoDeFran12 Porta pazienza,se puoi. Se non ti costa troppo. Le persone hanno tanti problemi - MomentiCalcio : #Juventus, i problemi con il #Barcellona ritardano l’arrivo di #Arthur per il ritiro bianconero -