Wta Lexington 2020, Brady superlativa: superata Teichmann e titolo conquistato (Di domenica 16 agosto 2020) Jennifer Brady è stata protagonista di una settimana da urlo, culminata con la conquista del Wta di Lexington 2020. La tennista statunitense ha superato in due rapidi set la svizzera Jil Teichmann, mediante il punteggio di 6-3, 6-4 in appena 48 minuti complessivi. Brady ha palesato una fiducia nei propri mezzi straordinaria ed un rendimento sempre sopra le righe, contro il quale nulla ha potuto l’elvetica menzionata, anch’ella fautrice di un torneo di tutto rispetto. Heater Watson, Magda Linette, Marie Bouzkova, Coco Gauff e Jil Teichmann, ecco le ‘vittime’ nel percorso verso la gloria per Brady, regina di Lexington. Leggi su sportface

