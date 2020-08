Ufficiale: Tahith Chong va in prestito al Werder Brema (Di domenica 16 agosto 2020) Adesso è anche Ufficiale: Chong al Werder Brema in prestito come vi avevamo già annunciato. Il giocatore si stava già allenando con i biancoverdi dopo aver firmato il rinnovo col Manchester United. @TahithC has joined Werder Bremen on loan for the 2020/21 season. Good luck, Tahith! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 16, 2020 Unterschrieben! @TahithC wechselt für ein Jahr zum SV #Werder. Herzlich willkommen in der grün-weißen Familie, Tahith! https://t.co/GS33gOlnNY pic.twitter.com/A70904L3Q2 — SV Werder Bremen (@Werderbremen) August 16, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

