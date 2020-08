Terribile incidente in Moto Gp tra Zarko e Morbidelli (Di domenica 16 agosto 2020) , i piloto sono incoscienti. I due si sono scontrati e sono stati sbalzati entrambi via. Un volo pauroso. Sono sbattuti entrambi a terra e non hanno ripreso conoscenza. Dietri di loro c’era Valentino Rosso rimasto incolume. RED FLAG HUGE CRASH involving @JohannZarco1 and @FrankyMorbido12 at Turn 3! Both riders are conscious #AustrianGP pic.twitter.com/3vewoqXvJG — MotoGP (@MotoGP) August 16, 2020 Somehow, both @YamahaMotoGP riders avoided being struck by the crashed bikes! #AustrianGP pic.twitter.com/yw7qeWkkUg — MotoGP (@MotoGP) August 16, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente LE FOTO. Terribile incidente in galleria, un ferito estratto con le pinze idrauliche. Ci sono più persone coinvolte il Dolomiti Gp Austria, la cronaca LIVE della MotoGp: BANDIERA ROSSA

Segui la diretta giro per giro del Gp Austria di MotoGp; terribile incidente al 9° giro tra Zarco e Morbidelli, portato via in barella GIRO 9/28 Morbidelli sale in ambulanza con le sue gambe, segnale ...

Moto2, Red Bull Ring: Martin trionfa dopo la bandiera rossa

Prima vittoria in Moto2 per lo spagnolo, ma alle sue spalle c'è Marini, che si porta in testa al Mondiale approfittando delle zero di Bastianini, coinvolto nella bandiera rossa. Ci sono volute cinque ...

