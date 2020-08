Stasera in tv, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà: trama e curiosità sul film (Di domenica 16 agosto 2020) R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, è un film d’azione del 2013, diretto da Robert Schwentke. Il film andrà in onda Stasera, 16 agosto 2020, in prima serata su Italia 1. R.I.P.D – Poliziotti dall’aldilà: trama Nick Walker e Bobby Hayes sono due agenti di polizia di Boston, che durante un arresto rubano alcuni pezzi d’oro. Nick, … L'articolo Stasera in tv, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà: trama e curiosità sul film NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Nick Walker e Bobby Hayes sono due agenti di polizia di Boston, che durante un arresto rubano alcuni pezzi d’oro. Nick, rendendosi conto di non averne bisogno, decide di parlare con Bobby, per ...

Black Butterfly è un film del 2017 diretto da Brian Goodman, con protagonista Antonio Banderas, in onda stasera, 16 agosto 2020, su Rai 3 dalle 21.25. Un avvincente thriller che terrà gli spettatori i ...

