Roxamunda Constant muore a 51 anni dopo la puntura di un ragno violino (Di domenica 16 agosto 2020) Roxamunda Constant, 51enne romena abitante a Marsala, è stata morsa da un ragno violino. Due giorni fa il decesso. L’ospedale rassicura sui rischi. “Una romena di 51 anni, Roxamunda Constant, è morta, a Marsala, a seguito del morso di un ragno violino”. Così il giornalista Clemente Mimun annuncia su twitter il decesso di una 51enne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CryAntonino : RT @emergency_live: Il ragno violino è da sempre fonte di grandi timori. E quanto accaduto a Roxamunda Constant, residente nella periferia… - emergency_live : Il ragno violino è da sempre fonte di grandi timori. E quanto accaduto a Roxamunda Constant, residente nella perife… - MaraBussani : RT @LaStampa: La vittima, Roxamunda Constant, 51 anni, è deceduta dopo due settimane di coma. - antonie85321896 : RT @LaStampa: La vittima, Roxamunda Constant, 51 anni, è deceduta dopo due settimane di coma. - Mokyferro67 : RT @LaStampa: La vittima, Roxamunda Constant, 51 anni, è deceduta dopo due settimane di coma. -

Ultime Notizie dalla rete : Roxamunda Constant

MeteoWeek

Roxamunda Constant, 51enne romena abitante a Marsala, è stata morsa da un ragno violino. Due giorni fa il decesso. L’ospedale rassicura sui rischi. “Una romena di 51 anni, Roxamunda Constant, è morta, ...Una donna di 51 anni è morta a Marsala, nel trapanese, in seguito al morso di un ragno violino. Come racconta Il Giornale di Sicilia, la donna, una 51enne di origini romene, è entrata in coma ed è rim ...