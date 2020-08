Regionali, De Luca cala l’asso: Delia Paciello in campo con Fare Democratico (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo De Luca cala l’asso: stando a quanto apprende Anteprima24.it, la notissima giornalista Delia Paciello starebbe per scendere in campo alle prossime Regionali in Campania. La Paciello, giornalista sportiva, è protagonista di trasmissioni radiofoniche e televisive e collabora con Il Mattino. Segue da sempre le vicende del Napoli, di cui è oltretutto tifosissima. A quanto trapela da fonti attendibili, la Paciello si candiderebbe nelle circoscrizioni di Napoli e Salerno, con la lista Fare Democratico, schierata a sostegno del presidente uscente De Luca. L'articolo Regionali, De ... Leggi su anteprima24

PincoPallinoQ : @Maurizi41841220 @lunato57 @BimbiMeb @GianricoCarof Il più grande regalo a Salvini è stato permettere che andasse a… - statodelsud : L’impresa (quasi) impossibile di battere Luca Zaia alle regionali in Veneto - coluccilucca : Regionali, in Campania giungla di liste: De Mita e Renzi alleati per sostenere De Luca - infoitinterno : L'impresa (quasi) impossibile di battere Luca Zaia alle regionali in Veneto - mattdm12 : RT @Corriere: Regionali, in Campania jungla di liste: De Mita e Renzi alleati per sostenere De Luca -