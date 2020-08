Prandelli sull’esonero di Sarri: «Non me l’aspettavo…» (Di domenica 16 agosto 2020) Cesare Prandelli ha commentato l’esonero da parte della Juventus di Maurizio Sarri Cesare Prandelli, ex c.t. della Nazionale ed ex calciatore della Juventus, in una intervista a Il Giornale ha commentato l’esonero da parte del club bianconero di Maurizio Sarri. «L’esonero i Sarri? No, sinceramente non me l’aspettavo però a volte il calcio è spietato. Prima ti regala qualsiasi cosa ma poi basta un niente perché tutto si azzeri. Gli allenatori lo sanno che tutti hanno la valigia pronta e in qualsiasi momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli sull’esonero