Palermo, picchiata giornalista che stava filmando lo sgombero di una tendopoli in spiaggia: «Testate, calci e indifferenza» (Di domenica 16 agosto 2020) stava riprendendo lo sgombero di una tendopoli nella spiaggia di Barcarello, nella borgata marinara di Sferracavallo a Palermo, ed è stata aggredita insieme a un’amica da un gruppo di una trentina di persone. È quanto accaduto a una cronista, presa a calci e pugni, e ‘salvata’ dall’intervento dei carabinieri. stava riprendendo lo sgombero di una tendopoli spontanea che da qualche giorno si era creata sulla spiaggia palermitana. Operazioni che si stanno ripetendo in questi giorni, dato il divieto di accampamenti. Il racconto «In tanti anni di attività non avevo mai visto una cosa così. La rabbia, la violenza senza motivo sfogata senza remore», ... Leggi su open.online

