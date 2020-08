Nanni Moretti 27 anni dopo torna in Vespa in giro per Roma come in “Caro Diario” (Di domenica 16 agosto 2020) Nanni Moretti come in “Caro Diario”: in giro in Vespa per Roma VIDEO come nel suo celebre film “Caro Diario”. In una Roma deserta per il Ferragosto, Nanni Moretti ha riproposto una delle scene cult della sua opera cinematografica del 1993. Il regista è tornato in sella ad una Vespa, girando per le vie della Capitale. Un chiaro omaggio a “Caro Diario”, anche se in questo video i quartieri protagonisti non sono Garbatella, Spinaceto e Ostia, ma il centrale rione Prati. Il filmato è stato pubblicato sui profili social di Nanni ... Leggi su tpi

repubblica : Come in 'Caro Diario': Nanni Moretti torna in Vespa nella città deserta - HuffPostItalia : A Ferragosto Nanni Moretti ha rifatto il giro in Vespa, come in 'Caro Diario'. Ma in altra location - linhadesombra : Roma, 15 Agosto, ore 13.50 ?? Nanni Moretti ¦ - jackfollasb : Come in 'Caro Diario': Nanni Moretti torna in Vespa per le strade deserte di Roma - aderenzis1 : Come in 'Caro Diario': Nanni Moretti torna in Vespa nella città deserta -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni Moretti A Ferragosto Nanni Moretti ha rifatto il giro in Vespa, come in "Caro Diario". Ma in altra location L'HuffPost Nanni Moretti come in “Caro Diario”: in giro in Vespa per le strade vuote di Roma

Come nel suo celebre film “Caro Diario”. In una Roma deserta per il Ferragosto, Nanni Moretti ha riproposto una delle scene cult della sua opera cinematografica del 1993. Il regista è tornato in sella ...

A Ferragosto Nanni Moretti ha rifatto il giro in Vespa, come in "Caro Diario". Ma in altra location

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...

Come nel suo celebre film “Caro Diario”. In una Roma deserta per il Ferragosto, Nanni Moretti ha riproposto una delle scene cult della sua opera cinematografica del 1993. Il regista è tornato in sella ...Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...