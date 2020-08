MotoGP: terrore in Austria, poi vince Andrea Dovizioso (Di domenica 16 agosto 2020) MotoGP: attimi di terrore in Austria dopo un pauroso incidente tra Zarco e Morbidelli che sfiorano una strage. Dovizioso vince e si rilancia MotoGP, giornata di terrore ed emozioni fortissime a buon fine sulla pista dell’A1 Ring. Al nono giro, in fase di soropasso prima della Curva 1, Johann Zarco è adato ad urtare Franco … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

kevkorian : RT @Pasky973: Che sta succedendo alla #Motogp? #ValentinoRossi #terrore - miaapro : RT @Pasky973: Che sta succedendo alla #Motogp? #ValentinoRossi #terrore - WalterCaforio : RT @Pasky973: Che sta succedendo alla #Motogp? #ValentinoRossi #terrore - Rampoina : RT @Pasky973: Che sta succedendo alla #Motogp? #ValentinoRossi #terrore - crigabri : RT @Pasky973: Che sta succedendo alla #Motogp? #ValentinoRossi #terrore -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP terrore GP Austria Moto2: Syahrin incidente pauroso in Gara, il video dell’impatto AutoMotoriNews