Morta a 87 anni la moglie di Gabriel Garcia Marquez (Di domenica 16 agosto 2020) E' Morta a 87 anni Mercedes Barcha, moglie dello scrittore premio Nobel Gabriel Garcia Marquez. Era nata nel 1932 a Manguangué, in Colombia, da una famiglia di origine egiziana. "Ho appreso con grande tristezza la morte di Mercedes Barcha", ha scritto su Twitter la ministra messicana della Cultura, Alejandra Frausto, che ha dato la notizia. "Complice indiscussa di Gabo, madre di Rodrigo e Gonzalo. Le nostre condoglianze, volano le farfalle gialle". Si trata di un riferimento ad uno dei personaggi principali del capolavoro di Gabriel Garcia Marquez, "Gabo", Cent'anni di solitudine.La donna, che risiedeva a Città del Messico dal 1961, soffriva di problemi respiratori. Il premio Nobel per la Letteratura ... Leggi su ilfogliettone

