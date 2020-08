Minacce di morte al ministro Boccia: “Non mi faccio intimorire ma basta con l’odio” (Di domenica 16 agosto 2020) “Ti vengo a prendere e ti uccido. Ti vengo a prendere e ti uccido. Ho letto questo messaggio più di una volta, poi guardavo la sua foto e vedevo un padre con in braccio suo figlio… Incredulo guardo il suo profilo e vedo un utente rabbioso, che inneggia a Diabolik e Carminati, un militante della destra estrema che rimpiange lo squadrismo“. Il ministro Francesco Boccia, attraverso il proprio profilo Facebook, denuncia le numerose Minacce di morte ricevute via web. “Non mi faccio intimorire da una minaccia di morte su Facebook, non è la prima e purtroppo non sarà l’ultima fino a quando ci saranno gli alimentatori di odio; ho provveduto come sempre a segnalarlo alle autorità competenti – scrive ... Leggi su sportface

