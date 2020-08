Mauritius, la petroliera si spezza in due: incubo disastro ambientale (Di domenica 16 agosto 2020) A rischio la barriera corallina. La nave giapponese si era arenata il 25 luglio con un carico di 4 mila tonnellate di greggio, già in parte fuoriuscito Leggi su tg.la7

