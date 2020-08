Maguire: «Siviglia? Sconfitta difficile da accettare, siamo tutti devastati» (Di lunedì 17 agosto 2020) Harry Maguire, difensore del Manchester United, ha parlato dopo la Sconfitta di Europa League contro il Siviglia Harry Maguire, difensore del Manchester United, ha commentato ai microfoni di BT Sport la Sconfitta rimediata in semifinale di Europa League contro il Siviglia. Ecco le sue parole: «E’ una Sconfitta difficile da accettare, siamo tutti devastati perché abbiamo creato tante occasioni da gol. siamo stati la miglior squadra in campo, ma nonostante questo abbiamo perso. Abbiamo cominciato il match mantenendo una pressione alta, mentre poi gli abbiamo lasciato troppe volte il possesso del pallone. siamo usciti in semifinale ... Leggi su calcionews24

