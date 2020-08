L'ira della polizia: "I migranti ci tirano i sassi e noi dobbiamo tacere" (Di domenica 16 agosto 2020) Francesca Galici La polizia è in rivolta: i fatti dell'ex Caserma Serena di Treviso, le angherie e le umiliazioni subite dalle divise hanno raggiunto il limite. Il Sap è pronto alla protesta La situazione all'ex Caserma Serena di Treviso è incandescente. Dopo settimane di continue ronde, insulti, minacce, botte e sassaiole, i poliziotti in servizio nel centro migranti sono esasperati. A denunciare il basso morale degli agenti è il Sindacato autonomo di polizia, che annuncia la possibilità di una protesta da parte degli agenti di polizia. L'ex Caserma Serena di Treviso è il più grande focolaio di Covid del Paese, con 260 contagi su 300 ospiti. Quasi quotidianamente si accendono risse e rivolte all'interno del centro di accoglienza, che devono essere sedate dai ... Leggi su ilgiornale

