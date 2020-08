L’indiscrezione: Romairone, il Bari aspetta con fiducia che si liberi dal Chievo (Di domenica 16 agosto 2020) Il Bari ha individuato in Giancarlo Romairone il direttore sportivo per ripartire a caccia della promozione in Serie B. Qualche giorno fa vi avevamo parlato della difficoltà di liberarsi dal Chievo, evidentemente perché Campedelli non è soddisfatto di chi tra direttori (Pellissier) e consulenti (De Giorgis) ha lavorato nell’ultimo periodo. Ma Romairone confida di liberarsi nei prossimi giorni per poter rispondere alla chiamata del Bari. Foto: Twitter Chievo L'articolo L’indiscrezione: Romairone, il Bari aspetta con fiducia che si liberi dal Chievo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

