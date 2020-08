Juventus, Matuidi su Cristiano Ronaldo: «È eccezionale, il più forte di tutti» (Di domenica 16 agosto 2020) Blaise Matuidi ha parlato delle incredibili qualità di Cristiano Ronaldo Nella lunga intervista a L’Equipe, dove ha parlato dei motivi del suo addio alla Juventus, Blaise Matuidi ha parlato anche delle qualità di Cristiano Ronaldo. «Sono stato compagno di squadra di Neymar, Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Sono tutti giocatori fantastici, ma se devo sceglierne uno è Cristiano, per tutto quello che ha fatto durante la sua carriera e per quello che sta facendo ancora oggi. È eccezionale. Sta invecchiando, è vero ma ne è consapevole. Vederlo lavorare con lo spirito di voler essere sempre il ... Leggi su calcionews24

