In calo i contagi in Italia (Di domenica 16 agosto 2020) I nuovi casi di contagio registrati oggi in Italia sono stati 479 che portano a un totale di 253.915. Ieri erano stati 629. Al primo posto il Veneto con 78 casi, seguito da Lazio (68) e Lombardia (61). Per quanto riguarda i ricoveri se ne registra uno in piu' in Terapia Intensiva (56 totali) e 23 in piu' nei reparti Covid (787 in tutto). Leggi su agi

Sono 479 i nuovi casi di coronavirus in tutta Italia: un dato in calo rispetto a quello di ieri (629), secondo ... altri 68 casi da ieri Ancora in salita i nuovi contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore ...

Coronavirus, Bollettino 16 agosto: un morto e 39 nuovi contagi in Sicilia.

Sono 39 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia: 5 sono migranti e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta. Si tratta, nel dettaglio, di 12 a Catania, 5 a Palermo, uno a Mess ...

