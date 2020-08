Il tuffo dallo scoglio non va a buon fine: ora rischia la paralisi (Di domenica 16 agosto 2020) Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito nelle acque di Rio Marina. Aveva tentato un tuffo da una roccia che sovrastava lo specchio d’acqua, ma ha sbattuto, probabilmente contro il fondale. Un semplice tuffo, nel cuore di una domenica spensierata, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Al centro di questo spiacevole episodio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

_maffins : RT @RepubblicaTv: 'Jack a terra, Jack in piscina': Bonaventura risponde a Ibrahimovic con un'acrobazia: Continua sui social la sfida tra ca… - angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: 'Jack a terra, Jack in piscina': Bonaventura risponde a Ibrahimovic con un'acrobazia: Continua sui social la sfida tra ca… - repubblica : RT @RepubblicaTv: 'Jack a terra, Jack in piscina': Bonaventura risponde a Ibrahimovic con un'acrobazia: Continua sui social la sfida tra ca… - RepubblicaTv : 'Jack a terra, Jack in piscina': Bonaventura risponde a Ibrahimovic con un'acrobazia: Continua sui social la sfida… - ciclopericoloso : Buonanotte: oggi sono stato al mare a modo mio. Cioè zero spiaggia, zero ombrellone, zero infradito. Solo sbattimen… -