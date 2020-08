Formula 1 – Gp di Spagna, Hamilton davanti: Verstappen ai box per tentare l’assalto! [LIVE] (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton parte nuovamente dalla pole position nel Gp di Spagna con l’obiettivo di dimostrare che i problemi del Gp del 70° Anniversario siano stati solo un incidente di percorso. L’incognita del degrado delle gomme ad alte temperature però resta un problema anche per Bottas, secondo alle sue spalle, mentre potrebbe rivelarsi l’asso nella manica di Verstappen che sogna il secondo successo consecutivo. Ferrari chiamate alla rimonta dalle retrovie. Il racconto del Gp della Spagna LIVE: Giro 23/66 – Verstappen entra ai box per montare gomme gialle Giro 21/66 – “Gomme morte” nel team radio di Verstappen Giro 19/66 – Pit stop Red Bull, ma per Albon: montate le gomme bianche per capire se potranno essere ... Leggi su sportfair

