Coronavirus, scendono i contagi (Di domenica 16 agosto 2020) Sono in calo i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 479 le persone risultate positive al Coronavirus, per un totale di 253.915 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 629. 4 i morti Leggi su huffingtonpost

In Italia ci sono 479 nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 629 di sabato ... Salgono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1), mentre scendono a 147 quelle non in terapia ...

Sono 46 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo rivela il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. In particolare la Sicilia denuncia che 13 di questi 4 ...

