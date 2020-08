Coronavirus, da Governo stop alle discoteche in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – stop alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.E' quanto prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione insieme ai colleghi Francesco Boccia e Stefano Patuanelli in videoconferenza con i governatori regionali dopo l'aumento dei contagi.Il divieto scatta da domani e sino all'adozione di un successivodecreto del presidente del Consiglio dei Ministri ecomunque non oltre il 7 settembre. Non sono ammesse deroghe regionali alla normativa: le disposizioni dell'ordinanza, infatti, “si applicano alle Regioni a statuto speciale e alleProvince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.Viene ... Leggi su iltempo

