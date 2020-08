Coronavirus, al via i test all'aeroporto di Fiumicino (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Partono da oggi all'aeroporto di Fiumicino i test sanitari per il Covid organizzati dalla Regione Lazio. “In prima fila per il controllo e la prevenzione”, ha scritto ieri su Facebook il presidente della Regione Nicola Zingaretti, sottolineando come lo scalo rappresenti “il 70% del traffico nazionale”.“40 operatori solo a Fiumicino, 120 operatori sanitari coinvolti nei drive in attivi per i tamponi. Faremo di tutto per difendere le persone, ma occorrono comportamenti responsabili – ha spiegato Zingaretti -. Grazie per la collaborazione alla società ADR e a tutti gli operatori sanitari, ma dico con grande fermezza: non possiamo di nuovo lasciare tutto sulle spalle del solo personale sanitario”. Il governatore ha poi rivolto un appello “alla ... Leggi su liberoquotidiano

eziomauro : Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere romano: 'Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c'è Co… - lucfontana : Coronavirus, i nuovi contagiati sono 574: mai così tanti dal 28 maggio (via @Corriere) - RaiNews : Al via i test all'Aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia - Fiorellissimo : RT @TgrRai: #Coronavirus, da oggi al via i test all’aeroporto di Fiumicino, duemila i rientri previsti 2000 rientri da Croazia, Spagna, Mal… - pirex70 : Ecco finirà che per mandare in vacanza all'estero e in discoteca quattro 'spensierati', non manderemo a scuola migl… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, Zingaretti: "Via ai test rapidi a Fiumicino" TGCOM Coronavirus, al via i test all'aeroporto di Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) – Partono da oggi all’aeroporto di Fiumicino i test sanitari per il Covid organizzati dalla Regione Lazio. “In prima fila per il controllo e la prevenzione”, ha scritto ieri su ...

Asm rimborserà parte dell’abbonamento inutilizzato durante il lockdown

In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 215 DL 34/2020 in materia di ristoro ai pendolari che non hanno potuto godere di parte dell’abbonamento annuale o mensile su mezzi di trasporto pubbl ...

ROMA (ITALPRESS) – Partono da oggi all’aeroporto di Fiumicino i test sanitari per il Covid organizzati dalla Regione Lazio. “In prima fila per il controllo e la prevenzione”, ha scritto ieri su ...In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 215 DL 34/2020 in materia di ristoro ai pendolari che non hanno potuto godere di parte dell’abbonamento annuale o mensile su mezzi di trasporto pubbl ...