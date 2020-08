Classifica marcatori Champions League 2019/2020 (Di domenica 16 agosto 2020) : i capocannonieri della competizione europea Con la 1ª giornata della fase a gironi, è iniziata ufficialmente in Champions League la caccia all’eredità di Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera è riuscito a laurearsi re dei bomber della massima competizione europea. : nella nuova stagione in tanti proveranno a sottrarre lo scettro alla ‘Pulce’. Robert Lewandowski del Bayern Monaco rafforza il suo primato in vetta alla Classifica marcatori del torneo portandosi a 14 gol grazie alla rete nella semifinale contro il Barcellona. In seconda posizione, nonostante l’eliminazione del Borussia Dortmund, resta il millennial norvegese Erling Haaland, a quota 10 reti. Alle spalle del giovane norvegese, e sul terzo gradino ... Leggi su calcionews24

Mauri1321 : @Ruttosporc Titolo di testa: La finale anticipata la vince il Bayern Titolo dell'articolo CR7 non basta Riassunto… - pippo_jmod : RT @TLProClub: ??| MERCATO IN ENTRATA ??| 1° COLPO DI MERCATO #FIFA21 ??| Un Bomber di razza, una vera e propria macchina da goal! Grande vog… - SteGabri : @GiorgiaCenni9 Ed oltre a questo.. non ci sono né #Ronaldo né #Messi nei primi 10 della classifica marcatori.. anch… - antoniofelix77 : @umbertodicanito Io ho visto vincere un mondiale a #Maradona con alle spalle una squadra risibile ed i difensori ch… - therealsickluke : RT @WaldorfCup: Cosa offrirà la #WaldorfCup? ?? Grafica personalizzata per la squadra vincitrice ?? Classifica marcatori e grafica per il… -