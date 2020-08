Bimbo di 20 mesi annega in piscina (Di domenica 16 agosto 2020) PALAGIANO, TARANTO,, 16 AGO - Un Bimbo di 20 mesi, originario di Massafra, nel pomeriggio di Ferragosto è annegato dopo essere caduto in una piscina all'interno di una villa privata, nel territorio di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

