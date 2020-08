Barcellona, Messi pensa ad andarsene davvero. E l'Inter... (Di domenica 16 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Calciomercato #Messi, un silenzio che fa rumore: ora il #Barcellona teme davvero l’addio. E l’#Inter...… - Sport_Mediaset : Non solo il padre: anche #Messi compra casa a Milano con vista Inter. Il fuoriclasse argentino investe nel capoluog… - OptaPaolo : 11 - Nell'azione del gol segnato da Lionel #Messi, tutti e 11 i giocatori del Barcellona hanno toccato almeno una v… - sportli26181512 : 'Messi al Manchester City: Guardiola è in pole position': Secondo il Daily Mirror se la Pulce dovesse lasciare il B… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Messi, un silenzio che fa rumore: ora il #Barcellona teme davvero l’addio. E l’#Inter... -

Messi, addio al Barcellona? In Inghilterra il Daily Mirror crede di sì e, soprattutto, vede il Manchester City di Guardiola in pole position per prendere l'argentino, in scadenza con i blaugrana nel 2 ...Altro che le delusioni brucianti di Roma e Liverpool. Quella del Barcellona contro il Bayern Monaco è stata una debacle storica, un 2-8 che rimarrà nella storia del club e costerà il posto al tecnico ...