Barcellona, domani il vertice societario: Setien e Abidal verso il licenziamento (Di domenica 16 agosto 2020) Se venerdì 14 agosto con l’8-2 inflitto dal Bayern Monaco al Barcellona è stata la data che ha chiuso un’epoca, lunedì 17 dovrebbe essere invece quella che ne apre una nuova. La società blaugrana affronta a viso aperto la sua crisi e lo fa con un vertice societario convocato per la giornata di domani. “Setien sarà esonerato e verrà fissata una data per le elezioni dei prossimi vertici societari“, ha spiegato una fonte del club ai microfoni dell’Ansa confermando le indiscrezioni del Mundo Deportivo su una riunione di urgenza convocata per domani. Oltre a Setien, dovrebbe essere inoltre licenziato il ds Abidal. A quel punto sarà affrontata l’altra grande questione del ... Leggi su sportface

