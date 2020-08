Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 10:30 (Di sabato 15 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma PER INCIDENTE TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI SEMPRE SULL’A1 MA NEL TRATTO Roma NAPOLI CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI CODE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE L’AQUILA CODE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA SUL LITORALE RomaNO PRECISAMENTE SULLA VIA LITORANEA RAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews

