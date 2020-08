“Sono pronta!”. Federica Panicucci non vede l’ora, per la conduttrice una bella rivincita (Di sabato 15 agosto 2020) Un anno, quello appena trascorso, che Federica Panicucci ha vissuto pericolosamente. Al momento dello scoppio della pandemia infatti la conduttrice ha lasciato il timone di Mattino 5, motivo: la direzione ha deciso che Marco Bacini sarebbe dovuto andare avanti da solo. Spazio alla cronaca e meno al gossip e alla leggerezza, caratteristiche incarnate proprio da Federica Panicucci. Che oggi si prende una bella rivincita per la gioia di tanti fan. Federica Panicucci si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione lavorativa decisamente intensa. La conduttrice al momento sta trascorrendo l’estate insieme al compagno Marco Bacini, pronta per tornare a settembre, precisamente lunedì 7, al timone di Mattino ... Leggi su caffeinamagazine

LegaSalvini : 'Io, cacciata dalla polizia per un tatuaggio cancellato farò ricorso alla Cedu' - POESHOLLAND : Buongiorno oggi alle 17 ultimo teaser photo non sono pronta !! - elenaciminooo : @miricordodinoi ci siamo conosciute così per caso, per quella birra rubata e una notte sul pavimento del bagno, sei… - aIibabae : non sono pronta a passare tutta la giornata al mare ma perché non potevamo andare in montagna come tutti gli anni d… - AIRPLANEH0BI : oggi escono le altre foto non sono pronta -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono pronta” Esplosione a Beirut, il presidente: «Forse è stato un missile» Corriere della Sera