Roma, Pallotta: “Spero che Friedkin impari dai miei errori” (Di sabato 15 agosto 2020) “Ho offerto all’acquirente sin dallo scorso autunno la mia totale disponibilità a collaborare. Sono pronto a dare consigli, in modo che Friedkin possa imparare dai miei errori per non ripeterli. E’ un fatto che nessuno può negare, perché ho pronunciato queste parole davanti a molti testimoni”. Queste le dichiarazioni di James Pallotta ai microfoni del Corriere dello Sport a due giorni dal closing della cessione della Roma al Friedkin Group. “Ho sempre pensato al bene della società. Voglio che la Roma abbia successo in futuro. Chiunque sia il proprietario“, ha chiarito l’imprenditore di Boston prima di soffermarsi sul tema della proprietà dello Stadio della Roma: “Se abbiamo utilizzato ... Leggi su sportface

