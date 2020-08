Perugia sconfitto ai rigori dal Pescara (Di sabato 15 agosto 2020) Il Perugia, dopo 6 anni trascorsi in B, in seguito alla sconfitta ai rigori subita dal Pescara, viene retrocesso in C. La partita, decisiva per la sorte del Pescara, si è svolta allo Stadio Renato Curi. Dopo i tempi supplementari, la partita si era conclusa con un risultato di 2-1 per il Perugia, tuttavia i rigori hanno sorprendentemente capovolto l’esito: 4-5 per il Pescara. Decisivi, dunque, i rigori di Iemmello e Buonaiuto parati dal portiere Vincenzo Fiorillo. I tifosi biancorossi, dopo la partita, hanno assaltato lo Stadio lanciando verso gli spogliatoi bombe carta e bottiglie. Nulla di grave, fortunatamente, grazie alle forze dell’ordine che hanno prontamente monitorato la situazione. Leggi su sbircialanotizia

Perugia sconfitto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Perugia sconfitto