Maleo, treno travolge auto al passaggio a livello: muore 34enne (Di sabato 15 agosto 2020) Lodi, 15 agosto 2020 - treno travolge un'auto. Tragedia nei pressi del passaggio a livello di Maleo lungo la provinciale 234, in località Casa Campagna :il convoglio 2651 della linea Milano-Mantova, ... Leggi su ilgiorno

Agenzia_Ansa : Passaggio a livello guasto, donna travolta e uccisa da un treno. Aveva 34 anni. L'incidente all'altezza del passagg… - fattoquotidiano : “Passaggio a livello guasto”: travolta e uccisa da un treno tra Maleo e Pizzighettone - Agenzia_Ansa : Travolta e uccisa dal treno per un guasto del passaggio a livello. La donna, 34 anni, abitava a Pizzighettone nel C… - GRETA1SGARBO : RT @luisaloffredo28: 'Passaggio a livello guasto': travolta e uccisa da un treno tra Maleo e Pizzighettone - Il Fatto Quotidiano #DeMicheli… - luisaloffredo28 : 'Passaggio a livello guasto': travolta e uccisa da un treno tra Maleo e Pizzighettone - Il Fatto Quotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Maleo treno

È avvenuto la mattina di Ferragosto a Maleo, in provincia di Lodi. La vettura della vittima stava attraversando i binari. L’ipotesi di un guasto alle sbarre ...Un treno della linea Milano-Mantova ha travolto la Citroen C1 che, provenendo dalla provinciale 234 in direzione Pizzighettone, attraversava in binari in quel momento.La donna a bordo è stata sbalzata ...