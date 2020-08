"Graffiate, ma pulite". Viviana, l'analisi delle scarpe non mente: la chiave è nel bosco (Di sabato 15 agosto 2020) “Erano solo un po' Graffiate ma ancora abbastanza pulite”. Le scarpe di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia, sono oggetto di indagine. Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, la donna non avrebbe fatto molta strada dopo essere scesa dalla sua macchina, in seguito all'incidente avvenuto in una galleria della Messina-Palermo. Come avrebbe potuto scavare una fossa per seppellire il figlio Gioele senza sporcarsi o graffiarsi le scarpe? Per questo si tende ad escludere tale ipotesi, anche se resta in piedi il tremendo scenario in cui Viviana avrebbe gettato il figlio di 4 anni in un pozzo. Gli investigatori attendono altre risposte dalle unghie della dj e dal rapporto dei medici legali, intanto continuano ad essere analizzati i ... Leggi su liberoquotidiano

