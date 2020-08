Giro di Lombardia, terribile caduta per Evenepoel. Vince Fuglsang (Di sabato 15 agosto 2020) ROMA - Bruttissima caduta al Giro del Lombardia di Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como. Dalle immagini dell'elicottero Rai si vede il belga che, in coda al ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri ne... - Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri nel vuoto in discesa - GrimoldiPaolo : A #FERRAGOSTO IL MINISTRO #LAMORGESE È VENUTA A PRENDERCI IN GIRO, SE #MILANO PER LEI È UNA CITTÀ SICURA NON SERVE… - Gazzetta_it : #Evenepoel, resta lo spavento: solo contusioni, non ha niente di rotto - akille15 : Remco Evenepoel, caduta choc al Giro di Lombardia: il ciclista è precipitato dal ponte per 10 metri.… -