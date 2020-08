Giro di Lombardia, brutta caduta per il belga Evenepoel in discesa: sbatte contro un muretto e precipita in un burrone. “È cosciente” (Di sabato 15 agosto 2020) Ha sbattuto contro un muretto durante una discesa al Giro di Lombardia ed è volato in un burrone, precipitando per oltre dieci metri. Una brutta caduta per il giovane campione belga Remco Evenepoel, trasportato in ospedale per accertamenti ma rimasto cosciente dopo l’impatto: soccorso subito da una ambulanza dell’organizzazione, secondo quanto riferisce la Rai, il corridore della Deceuninck-Quick Step è comunque vigile e sembra che non abbia perso conoscenza. Una ricostruzione confermata dalla organizzatori che assicurano che Evenepoel è cosciente e, dopo essere stato caricato sull’ambulanza, è diretto ora verso l’ospedale per tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano

