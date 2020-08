Gigi D’Agostino ferma tutto, addio giusto o esagerato? (Di sabato 15 agosto 2020) Questo articolo Gigi D’Agostino ferma tutto, addio giusto o esagerato? . Gigi D’Agostino si è reso protagonista di un episodio che ha ricevuto molti commenti e che è stato condiviso dai più ma anche criticato da qualcuno. Gigi D’AgostinoIl noto dj aveva in programma diversi eventi in questo periodo, con dei live che avrebbero dovuto seguire le regole legate al distanziamento sociale imposte dalla pandemia globale … Leggi su youmovies

sad_beluga : @con_cinismo sisi vabbé, so che il discorso è molto più ampio e non voglio far diventare Gigi d'Agostino l'eroe del… - INTEER999 : RT @corrierebologna: Rimini, Gigi D’Agostino cancella la serata in disco: «Lo faccio per il bene di tutti» - elisabombshell : In un mondo di B0b S1ncl41r siate Gigi D'Agostino - PugliaStream : Il 'capitano' Gigi D'Agostino spegne la musica: «In discoteca troppi rischi per giovani e operatori». 'Scontro' a d… - tata_stefy : @SoloGoodVibes_ Beh, Gigi D'Agostino ha annullato il suo evento di Ferragosto... Ed è il suo lavoro per cui era stato chiamato... -

