Fuori dalla Rai e cancellato a settembre Claudio Lippi | dopo la Prova del cuoco chiusa un' altra mazzata?

Una brutta estate per Claudio Lippi, dal punto di vista professionale. Il simpatico e amato conduttore era tornato in tv con La Prova del cuoco, pochi mesi prima dell'inattesa e brutale decisione da parte della Rai di chiudere lo storico cooking show nato 20 anni fa con Antonella Clerici. Al timone c'era da qualche stagione Elisa Isoardi, e molti hanno parlato di una scelta "punitiva" de piani alti nei confronti della ex fidanzata di Matteo Salvini. La Isoardi, però, tornerà con un programma nella prossima stagione. Il futuro di Lippi, invece, è avvolto dall'incertezza. Come ricorda il sito specializzato LaNostraTv, il conduttore ha confessato di avere trattative in corso con due reti televisive per il 2021 e che non esistono solo Rai e Mediaet. Lo scenario probabile, ...

Una brutta estate per Claudio Lippi, dal punto di vista professionale. Il simpatico e amato conduttore era tornato in tv con La prova del cuoco, pochi mesi prima dell'inattesa e brutale decisione da p ...

Errore nel Dl agosto, molti ristoranti esclusi dal contributo

Nel Decreto agosto c’è un errore che taglierebbe fuori dai contributi a fondo perduto la maggioranza dei ristoranti italiani. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge infatti che a benefici ...

