Ferragosto in sicurezza, controlli in un agriturismo nel Napoletano: sequestrati 130 kg di alimenti (Di sabato 15 agosto 2020) Quarto. controlli anche nel giorno di Ferragosto, i Nas di Napoli hanno eseguito una verifica igienico sanitaria in un agriturismo con annessa fattoria nel comune di Quarto. Ferragosto, controlli in un agriturismo: sequestrati 130 kg di cibo Durante il controllo i militari hanno sequestrato 130 chili di alimenti – cozze, salsicce, cotolette di pollo e prodotti … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ricpuglisi : Il governo Conte ha messo più risorse in bonus vari che nella riapertura in sicurezza delle scuole. Attenzione dun… - AMorelliMilano : ?? #LAMORGESE ANNUNCIA: DECRETI SICUREZZA DI #SALVINI SMANTELLATI ENTRO FERRAGOSTO. Intanto gli sbarchi di clandest… - _Carabinieri_ : Da Ponza, il nostro buongiorno e buon #Ferragosto, con una particolare dedica a tutti i #Carabinieri, in particolar… - INCAZZATA3 : RT @GianniTonelli: ?? AUGURI DI BUON FERRAGOSTO ? Un augurio SPECIALE a tutti coloro, donne e uomini in uniforme, che oggi lavoreranno per… - 100Clacco : RT @VincenzoDeLuca: Per Ferragosto un invito a tutti, soprattutto ai giovani, ad avere il massimo senso di responsabilità e ai gestori dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto sicurezza Ferragosto, sicurezza in mare: 400 cani bagnini Sics sulle spiagge italiane Il Messaggero Parco del Conero osservato speciale, reparti a cavallo a difesa dei boschi

SIROLO Il Conero osservato speciale dagli angeli custodi con la divisa dei carabinieri forestali. Come ogni anno, il giorno di Ferragosto i carabinieri forestali presidieranno il territorio rurale e m ...

Varazze, il sindaco firma un'ordinanza di chiusura delle spiagge libere di notte nel weekend di Ferragosto

Dalle 21.00 di sabato 15 alle 7 di domenica 16 e dalle 21 di domenica 16 alle 7 di lunedì 17 agosto Il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano ha firmato un'ordinanza di divieto di accesso a tutte le sp ...

SIROLO Il Conero osservato speciale dagli angeli custodi con la divisa dei carabinieri forestali. Come ogni anno, il giorno di Ferragosto i carabinieri forestali presidieranno il territorio rurale e m ...Dalle 21.00 di sabato 15 alle 7 di domenica 16 e dalle 21 di domenica 16 alle 7 di lunedì 17 agosto Il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano ha firmato un'ordinanza di divieto di accesso a tutte le sp ...