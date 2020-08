F1 GP Spagna, Leclerc e Vettel commentano la pole (Di sabato 15 agosto 2020) Ferragosto di passione per la Ferrari a Montmeló. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno chiuso staccati nelle qualifiche del GP di Spagna, col monegasco in nona posizione e il tedesco in 11esima, ... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Problemi all'anteriore, non sono contento ma resto ottimista' #SkyMotori #SpanishGP #F1… - SkySportF1 : HAMILTON, CHE POLE! ?? Bottas non riesce a batterlo, indietro Leclerc I risultati ?? - Montecarlonews : Formula 1. Rosso ancora opaco per la Ferrari nelle qualifiche di Spagna, nono il monegasco Leclerc - emztlaw : RT @SkySportF1: Formula 1, Leclerc: 'Problemi all'anteriore, non sono contento ma resto ottimista' #SkyMotori #SpanishGP #F1 #Formula1 http… - dinoadduci : Leclerc: “Deluso, perdevamo velocità. Spero nella gara”. Vettel: “Poca fiducia” -