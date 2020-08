Empoli, restyling del logo per il centenario (Di sabato 15 agosto 2020) In occasione dei suoi 100 anni dalla fondazione, l’Empoli cambia il logo.Il club toscano celebra il suo centenario con questo restyling dello stemma che molto probabilmente sarà applicato anche in tutte le divise sociali e accompagnerà la squadra nel campionato di Serie B 2020/21. Modificata la scritta EFC che è più piccola e in basso allo scudo, su cui campeggia anche la scritta 1920-2020. Il ritorno tanto atteso è quello della Collegiata, o almeno del suo profilo. La sagoma dell’edificio più noto di Empoli campeggia in gran parte del logo e dentro essa c’è la scritta EFC: il vecchio che contiene il nuovo, insomma. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica questa mattina leggiamo il piano del Comune per lo stadio della Fiorentina: “Maxi parcheggio e volumi edificabili per chi farà il restyling del Franchi” Sotto ...

Buon 5° Compleanno…. allo Stadio che non c’è!

In una improvvisa ed improvvisata (rilevatasi poi pure improvvida…) Conferenza Stampa, in pieno agosto del 2015, l’attuale Vice Presidentessa dell’Empoli Rebecca Corsi e l’Amministratore Delegato Fran ...

