Depressione ad agosto, perche? (Di sabato 15 agosto 2020) La Depressione ad agosto si manifesta quando cerchiamo la felicità in falsi meccanismi di ricompensa. Cosa succede quando la tristezza ci invade in estate? In inverno la mancanza di luce solare porta alcune persone a sentirsi più tristi a causa del Disturbo Affettivo Stagionale. Ma anche in estate molta gente sperimenta un'alterazione dell'umore. Sentirsi depressi durante il …

La depressione ad agosto si manifesta quando cerchiamo la felicità in falsi meccanismi di ricompensa. Cosa succede quando la tristezza ci invade in estate? In inverno la mancanza di luce solare porta ...

