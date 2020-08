Auto sotto un treno, passaggio a livello guasto: la vittima aveva 34 anni (Di sabato 15 agosto 2020) Un passaggio a livello guasto, che non si chiude, così un Auto finisce sotto un treno: la vittima della tragedia aveva 34 anni. Un dramma stradale si è consumato questa mattina in provincia di Cremona, dove una donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da un treno regionale di trenord. Il drammatico incidente si è verificato all’altezza … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Auto sotto Cagnolino abbandonato in auto sotto il sole: un passante distrugge il finestrino. Il video del salvataggio Il Fatto Quotidiano Esce dalla discoteca, 25enne investito e ucciso dopo una rissa

Spoleto è sotto choc per l'assurda morte di Filippo Limini, il 25enne investito nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa. Il giovane, stando a quanto i carabinieri stanno ricostruendo in ...

Taranto, con la moto contro un’auto: muore ragazzo di 26 anni, lascia un figlio di 5

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, dove a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nei pressi del ponte del fiume Galaso, in contrada Marine ...

