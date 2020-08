Aumento pensioni invalidità con effetto retroattivo: le novità nel DL Agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Nel decreto di Agosto il governo inserisce quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 giugno 2020 riguardo l’Aumento della pensione di invalidità civile. La corte, infatti, aveva stabilito che l’importo di 286 euro era assolutamente inadeguato e insufficiente per coprire le esigenze primarie di un invalido civile totale. Proprio per questo con la sentenza stabiliva l’incremento al milione degli assegni di invalidità percepiti dagli invalidi civili totali con età compresa tra i 18 ed i 60 anni (visto che a 60 anni l’Aumento era già previsto anche prima della sentenza in questione). Aumento pensioni invalidi civili La novità portata dalla sentenza della Corte Costituzionale, quindi, riguarda essenzialmente gli invalidi ... Leggi su notizieora

