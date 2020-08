Alberto Matano torna all’attacco contro Lorella Cuccarini: “Tra tutte le accuse che poteva inventare è la più surreale” (Di sabato 15 agosto 2020) A Ferragosto, riprende la guerra tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Il conduttore ha deciso di rompere il silenzio sulle polemiche che hanno accompagnato la chiusura dell’ultima stagione de “La Vita in Diretta“, con le accuse di maschilismo mosse nei suoi confronti dall’ormai ex collega con lui al timone del contenitore pomeridiano di Rai 1. “Non so cosa sia il maschilismo”, ha detto il giornalista in un’intervista a La Repubblica a poche settimane dal debutto della nuova edizione del programma di Rai Uno che condurrà da solo, dal 7 settembre: “Come ho fatto in diretta, l’ultima puntata, ringrazio anche adesso Lorella. Non ci conoscevamo, ci siamo trovati all’improvviso a vivere un’esperienza epocale. Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

