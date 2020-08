Tommaso Paradiso rinvia tour e album (Di venerdì 14 agosto 2020) Tommaso Paradiso rinvia il “Sulle nuvole tour” e l’album ma entro la fine dell’estate uscirà un nuovo singolo inedito Tommaso Paradiso rinvia il ‘Sulle Nuvole tour’ e il nuovo album. A causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e dell’impossibilità di prevedere il regolare svolgimento di prove… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

radiofmfaleria : Elisa - Andrà Tutto Bene (feat. Tommaso Paradiso) - crocconiglio : perché sembra Tommaso Paradiso dopo una doccia? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Tommaso Paradiso - Ma lo vuoi capire? - damoonfra : ma quanto ci stanno bene le canzoni di tommaso paradiso con il nuoco concept dei bangtan -

Tommaso Paradiso ha realizzato quasi ogni suo sogno e il successo non ha mai inquinato le sue emozioni. Solo nell'ultimo anno l'ex frontman dei Thegiornalisti si è esibito in sold-out al Circo Massimo ...