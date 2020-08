Sylvester Stallone vende il suo SUV: quanto costa (Di venerdì 14 agosto 2020) Un po’ mezzo di trasporto, un po’ cinema e c’è dice anche che possa diventare una casa all’occorrenza. In ogni caso è molto più di un SUV. La Cadillac Escalade ESV di Sylvester Stallone è in vendita, l’attore ha deciso di cederla visto lo scarso utilizzo e ha augurato al prossimo proprietario di godersela per molti altri anni. Il celebre interprete di Rocky e Rambo, tra gli altri, ha apportato delle modifiche al SUV che lo rendono un vero e proprio gioiellino, quasi riduttivo definirla una semplice auto. Non sorprenda quindi che il prezzo sia decisamente alto: 350.000 dollari, circa 290.000 euro, Il SUV è ancora disponibile all’acquisto, chiunque sia interessato può quindi farsi avanti. Il SUV si Sylvester Stallone è un gioiello 5,7 ... Leggi su italiasera

