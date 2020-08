Sylvester Stallone mette in vendita il suo SUV-appartamento (Di venerdì 14 agosto 2020) Sylvester Stallone, il Rambo del cinema, ha deciso di mettere in vendita il suo lussuosissimo SUV che sembra quasi un appartamento: prezzo 295mila Euro E’ in vendita il lussuosissimo SUV Cadillac Escalade di Sylvester Stallone: l’attore l’ha messo sul mercato al tutt’altro che trattabile prezzo di 305mila dollari (circa 295mila Euro). Il mezzo, customizzato fino a sembrare quasi un piccolo appartamento, trova il suo pezzo forte nella cabina rivestita in pelle trapuntata e che può accogliere fino a cinque persone. Non mancano di certo tutti i comfort: schermo tv LCD da 43 pollici sulla plancia del conducente, schermi LCD più piccoli (di 12 pollici) per i passeggeri seduti dietro, divisi tra sedili ... Leggi su zon

