Positivo sul bus di linea: 'Chi ha viaggiato dal 27 luglio all'8 agosto stia in isolamento' (Di venerdì 14 agosto 2020) Allarme tra e dopo il caso di un uomo risultato Positivo al e che ha viaggiato a bordo di un pullman della linea Segesta che collega le due città. Il dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria ... Leggi su leggo

fanpage : L'invito a tutti i passeggeri a restare in isolamento - MritaB78 : RT @PalermoToday: Coronavirus, positivo sul bus Palermo-Trapani: tamponi per altri 70 passeggeri - PalermoToday : Coronavirus, positivo sul bus Palermo-Trapani: tamponi per altri 70 passeggeri - cannedcat : Positivo sul bus in Sicilia, scatta l’allarme dell’Asl: invito a quarantena per passeggeri - canalesicilia : Covid, positivo sul pullman Trapani-Palermo - Lupo: 'Da settimane chiedo il distanziamento sui mezzi pubblici' -… -