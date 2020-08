Portland contro memphis nel play-in dell'nba, belinelli e melli ko (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Il play-in di sabato, che mette in palio l'accesso alla post-season, vedrà di fronte Blazers e Grizzlies. E' questo uno dei verdetti della notte italiana della regular-season dell'... Leggi su gazzettadiparma

Portland vince in volata per 134-133 sui Brooklyn Nets, che non avevano più nulla da chiedere alla loro stagione. Super prestazione di Damian Lillard, a referto con un bottino personale di 42 punti. I ...ROMA (ITALPRESS) – Il play-in di sabato, che mette in palio l’accesso alla post-season, vedrà di fronte Blazers e Grizzlies. E’ questo uno dei verdetti della notte italiana della regular-season dell’N ...